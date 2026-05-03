Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát, amely megnyitná a hajózást a Hormuzi-szorosban

Elutasította az amerikai elnök az iráni békejavaslatot, amely megnyitná a Hormuzi-szorost. Donald Trump szerint a tervezet véget vetne a kölcsönös blokádnak, azonban a nukleáris tárgyalásokat egy későbbi szakaszra halasztaná, ez pedig szembe megy az amerikai érdekekkel. A javaslat szerint a háború azzal a garanciával érne véget, hogy Izrael és az Egyesült Államok nem támadna újra. Irán megnyitná a szorosokat, az Egyesült Államok pedig feloldaná a blokádot.