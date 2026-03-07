NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Orbán Viktor szerint az ukránbarát hangok részben szívből, részben zsebből jönnek

Orbán Viktor szerint az ukránbarát hangok részben szívből, részben zsebből jönnek

A Paláver stúdiójában M. Kovács Róbert fogadta a telefonhívásokat.

Vágólapra másolva!

1. rész

2. rész

3. rész

 

 

Továbbiak a témában