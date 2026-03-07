Meglőttek egy fideszes aktivistát Szentendrén

Vitályos Eszter: "Az aktivistánk házról házra járt, kopogtatott és az egyik házba becsöngetve az egyik lakó azt mondta neki hogy egy pillanat, majd kinyúlt az ablakon egy fegyvernek látszó tárggyal amelyhez egy ordenáré ordítás társult, és abban a pillanatban az aktivistánk elkezdett szaladni és közben hallotta a dördülést."

A kormányszóvivő hozzátette, hogy az aktivista megtette a feljelentést és a kihallgatása folyamatban van. Az ügyet a miniszterelnök sem hagyta szó nélkül.

Orbán Viktor: "Mi azt szeretnénk hogyha béke és nyugalom lenne Magyarországon, az ellenfeleink pedig provokálnak bennünket minden lehetséges helyszínen és eszközzel. Úgyhogy mindenkit nyugalomra szeretnék inteni, őrizzük meg a hidegvérünket."

Orbán Viktor elmondta, hogy azért nincs könnyű dolguk, mert az ellenfeleik pedig egy gyűlöletközösséget építenek Magyarországon, akik provokálják őket minden lehetséges helyszínen és eszközzel.