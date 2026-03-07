NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Komment extra - Zelenszkij az ukrán hadsereget Orbán Viktor miniszterelnök otthonához küldené

Az adás vendége Hegyi Gyula volt európai parlamenti képviselő, Szűcs Gábor a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója, Ábrahám Róbert producer, filmrendező és Brenner Koloman a Jobbik országgyűlési képviselője volt.

A tartalomból:

Fico szerint Zelenszkij minden vörös vonalat átlépett.

Fél Európa kiakadt az ukrán elnök mondatain.

A Tisza Párt hívei támogatóan reagáltak Zelenszkij halálos fenyegetésére.

Titokzatos aranykonvoj - a kormány azonnali magyarázatot követel Kijevtől.

Felkerült az ukránok halállistájára a TEK főigazgatója.

Kocsis Máté: Zelenszkij a teljes magyar államot fenyegette meg, nem csak Orbán Viktort.

Orbán Viktor: az olajblokádot le fogjuk törni.

Több mint nyolcszázmillió forintot keresett eddig Kapitány István az ukrán olajblokádon.

 

 

 

