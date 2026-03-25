A tiszásoknál nemcsak a szavazók kábítása van porondon

A Tisza Párt elnöke váratlanul elismerte, hogy valódi az a hangfelvétel, amely miatt már a Tisza Párton belül is komoly feszültségforrás Magyar Péter drogos és korrupt múltja - írja a Magyar Nemzet.
A cikk rávilágít, hogy a Tisza Párt elnöke egy, a Facebookon közzétett bejegyzésében gyakorlatilag elismerte, hogy a felvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter egykori barátnője beszélgetnek, valódi.
A cikk úgy fogalmaz, hogy Magyar Péter ezzel a kvázi beismeréssel a busz elé lökte Radnai Márkot. Nem tagadja ugyanis azt sem, hogy az alelnöke drogos.
A témában Hal Melinda pszichológus mondja el szakmai érveit.