A Fidesz szerint elfogadhatatlan, ahogy Magyar Péter bánik a médiával

Szűcs Gábor leszögezte: Magyar Péter megsértette a sajtószabadságot.

A Fidesz frakcióvezető-helyettese és szóvivője szerint Magyar Péter szembemegy az Alaptörvénnyel, mivel politikai alapon válogatja meg, hogy mely sajtóorgánumok kérdezhetnek tőle. 

Szűcs Gábor híradónknak úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök semmibe vette a HírTV-t a kihelyezett kormányülésen, a TV2-t pedig megalázta. A politikus leszögezte: Magyar Péter megsértette a sajtószabadságot.

,Szólítsunk fel a vicc kedvéért egy propagandát is! A TV2 hátha valamelyik testrészemről akarna tudósítani." Így alázta meg nyilvánosan Magyar Péter a TV2-t az Ópusztaszeren tartott kihelyezett kormányülés utáni sajtótájékoztatón. 

A sajtószabadságot folyamatosan emlegető miniszterelnök új kormányszóvivői ráadásul az utolsók között adták meg a lehetőséget a riporternek, hogy kérdezzen. Bár Magyar Péter a HírTV stábját ugyan beengedte az eseményre, kérdezni azonban nem volt lehetőség, miközben az RTL Klub és az ATV kérdéseire jutott idő.

 

 

