A Tisza Pártban mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány jöjjön létre

Orbán Viktor: "Láthatták tegnap, tegnapelőtt, ma, hogy most már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a magyar választási kampányba, lehallgatják a külügyminiszterünket, beépülnek a magyar politikába, a Tisza Pártba és mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány jöjjön létre a választásokat követően. De kedves kanizsaiak innen visszafogottan, de kellő erővel üzenjük meg, hogy bennünket nem lehet megfélemlíteni, bennünket nem lehet megzsarolni, se ukrán, se tiszás."