Komment - Nemzeti hitvallás vagy széthúzás?

Elismerjük a kereszténység nemzet megtartó erejét - ez a mondat is lekerül mától a közintézmények faláról. A Magyar Péter vezette kormányt zavarta a kihelyezett Nemzeti Hitvallás ezért leszedetik azokat - de melyik mondattal nem tudtak egyetérteni? Erre a kérdésre is keressük a választ. Aztán: csörte a MasterGood és Magyar Péter között. Mit okoz a vendégmunkásstop, és milyen hatással lesz a boltok polcaira és a vásárlók pénztárcájára?

Ők voltak a Vendégeink:

Baka F. Zoltán,

szerkesztő-műsorvezető, Della podcast



Novák Előd,

alelnök, Mi Hazánk



Kovács András,

újságíró, Mandiner



Pócs János,

országgyűlési képviselő, Fidesz