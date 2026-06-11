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Komment - Nemzeti hitvallás vagy széthúzás?

A mai adást Futó Boglárka vezette.

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Elismerjük a kereszténység nemzet megtartó erejét - ez a mondat is lekerül mától a közintézmények faláról. A Magyar Péter vezette kormányt zavarta a kihelyezett Nemzeti Hitvallás ezért leszedetik azokat - de melyik mondattal nem tudtak egyetérteni? Erre a kérdésre is keressük a választ. Aztán: csörte a MasterGood és Magyar Péter között. Mit okoz a vendégmunkásstop, és milyen hatással lesz a boltok polcaira és a vásárlók pénztárcájára? 

Ők voltak a Vendégeink: 

Baka F. Zoltán,
szerkesztő-műsorvezető, Della podcast

Novák Előd,
alelnök, Mi Hazánk

Kovács András,
újságíró, Mandiner

Pócs János,
országgyűlési képviselő, Fidesz

 

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