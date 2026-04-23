Adóemelést és az árstopok azonnali kivezetését javasolják a Tisza-kormánynak

A gazdasági realitás rideg fuvallata megérkezett a győzelmi mámor után: a Tisza Párt tanácsadói már nem is titkolják a közelgő adóemelés szükségességét. Szerkesztőségünk elemzése szerint a holdudvar hirtelen jött őszintesége – az „amputációként” jellemzett árstoppok kivezetése és a belengetett fájdalmas lépések – rávilágít a választási ígéretek törékenységére.

Az objektivitás hűvös leple alatt látható: a személyi jövedelemadó részleges kozmetikázása csak fügefalevél a különadók eltörlése miatt szükségessé váló lakosság sarcolása előtt.