Hazajön-e Brüsszelből a sok ezer milliárd?

Az adás vendége Halász Gábor, Kiskutas polgármestere, Szőcs László, a Mediaworks főmunkatársa és Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője volt. A műsort M. Kovács Róbert vezette.
Az uniós források felszabadításáról és a gazdaság beindításáról tárgyalt Magyar Péter Brüsszelben.
Ursula von der Leyen a támogatásáról biztosította a leendő magyar kormányt.
Ursula von der Leyen szigorú feltételekhez kötiaz évek óta visszatartott uniós források kifizetését.
Magyar Péter még nem miniszterelnök, de már így is első a Forbes magyar politikus-listáján.
Kilépett a Dk-ból Jószai Teodóra, a párt képviselője a Pest megyei közgyűlésben.
Az EU csalás elleni biztosa ma találkozik a magyar Integritás Hatóság elnökével.
Deutsch Tamás szerint a jogállamiság sérülésére hivatkozó cikkely csak politikai nyomásgyakorlás volt.
Személycserék lesznek a Fővárosi Közgyűlésben, több frakcióvezető is távozik.