Brüsszel ránk rúgta a gyerekszoba ajtaját

A brüsszeli bíróság elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt, miközben a kormányzásra készülő Tisza Párt mély hallgatással reagált az uniós döntésre.

Az Európai Bíróság döntése értelmében a gyermekvédelmi törvény uniós jogot sért, így zöld utat kaphat a genderpropaganda terjesztése. Érdekes egybeesés, hogy sajtóhírek szerint egy új LMBTQ csatorna is indulna a hazai piacon. Miközben a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is célkeresztbe került, a Tisza Párt továbbra sem szólal meg. 

A hallgatásba burkolózó politikusok esete olyan, mint a néma házőrző kutya: amikor jön a farkas, inkább behunyja a szemét.

 

Továbbiak a témában