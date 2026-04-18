Figyelmeztetnek a szakértők: veszélyes lehet az árrésstop megszüntetés

Az árréstop bevezetése az egyik legjelentősebb gazdaságpolitikai lépés volt, ennek megszüntetése kockázatokkal járhat - erre hívta fel a figyelmet az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Korábban Kármán András, Magyar Péter gazdasági szakértője azt mondta, az idő rövidsége miatt nem tudják azonnal kivezetni az árrésstopokat, de fokozatosan eltörlik őket május 31-e után.

A Tisza leendő pénzügyminisztere korábban a lakosság terheit csökkentő árrésstopot ártorzító kormányzati intézkedéseknek nevezte. De a Tisza Párt agrárszakembere is arról beszélt, hogy a Tisza Pártnak gyorsan teljesítenie kell a brüsszeli elvárásokat, ez pedig a védett üzemanyagár és az árrésstop kivezetését is jelentheti.

