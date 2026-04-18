Ferencz Orsolya szerint nem egy ember hibája a vereség

A választási vereség okairól beszélt Ferencz Orsolya a Magyar Úton Gyűlésen. A mandátumát elveszítő képviselőnő elmondta: Orbán Viktor egy személyben vállalta magára a vereség felelősségét, azonban a felelősség sosem egy emberé. Ferencz Orsolya a gyűlésen arról beszélt, hogy sokan üzleti érdekből csatlakoztak a nemzeti oldalhoz, és csak a karrierjük előmozdítása miatt vallották a formáció keresztény elveit. A politikus szerint az ilyen emberek miatt szavaztak bizalmat a magyar emberek a Tisza Pártnak.