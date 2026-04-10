Gulyás Gergely ezt mondta a védett árról és az energiaellátás biztosításáról

Gulyás Gergely: "Mind az ország gáz- és áramellátás, mind pedig az ország üzemanyag ellátása biztosított. Ez köszönhető azoknak a jelentős tartalékoknak, amelyet stratégiai készletként az üzemanyag ellátás területén felhalmoztunk. Ennek köszönhető, hogy Magyarország tudja tartani a védett árat és annak a mentességnek, amelyet pedig a magyar miniszterelnök még 2022 nyarán az Európai Tanács ülésén az országnak kiharcolt, köszönhető, hogy az orosz kőolaj és földgázszállítás is egészen a közelmúltig zavartalanul biztosított volt."