NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Megszólalt a kormányszóvivő a tiszaújvárosi robbanás sérültjeinek állapotáról

Befejeződött a május 22-i robbanásban megsérült MOL üzemben a rendőrségi helyszínelés.

  • Hírek
  • 48 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Befejeződött a május 22-i robbanásban megsérült MOL üzemben a rendőrségi helyszínelés - jelentette be a kormányszóvivő. Magyar Éva elmondta: a MOL megkapta a tiszaújvárosi létesítmény helyreállításához szükséges engedélyeket. A helyreállítási munkát a Gazdasági és Energetikai minisztérium szakértőkkel fogja segíteni.

A szóvivő hozzátette: a robbanásban megsérült hét személy állapota stabil, de még kezelésre szorulnak.

 

Továbbiak a témában