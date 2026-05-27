Megszólalt a kormányszóvivő a tiszaújvárosi robbanás sérültjeinek állapotáról

Befejeződött a május 22-i robbanásban megsérült MOL üzemben a rendőrségi helyszínelés - jelentette be a kormányszóvivő. Magyar Éva elmondta: a MOL megkapta a tiszaújvárosi létesítmény helyreállításához szükséges engedélyeket. A helyreállítási munkát a Gazdasági és Energetikai minisztérium szakértőkkel fogja segíteni.

A szóvivő hozzátette: a robbanásban megsérült hét személy állapota stabil, de még kezelésre szorulnak.