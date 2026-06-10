Alapkőletétellel indult a Semmelweis Egyetem új beruházása

A növekvő hallgató indukálta egy új, az orvostanhallgatók elméleti képzésének helyet adó tömb megépítését a Semmelweis Egyetemen. A beruházás már elkezdődött, az alapkőletételre május 28-án került sor az egyetem meglévő Tűzoltó utcai Elméleti Orvostudományi Központjával szemben. Az új épület várhatóan négy és félezer ember számára jelent majd új környezetet.

Az új épület kialakítása során a közösségi használhatóságon túl a funkcionalitás, a korszerű infrastruktúra is kiemelt szerepet kap. Az épület egyik legjelentősebb eleme az átriumudvar alatti, belső alátámasztás nélküli, egyszerre ezer fő befogadására alkalmas Nagyelőadó lesz.

A rendezvényteremként is használható dupla belmagasságú tér speciális mobilfalakkal több részre is osztható, így az egyetemnek kevesebb külső helyszínre lesz szüksége eseményei megtartásához.