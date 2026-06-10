Lannert Judit: Nem fogunk két iskolát fenntartani egy intézménnyi gyermeknek

Lannert Judit az elképzeléseit már a miniszteri meghallgatásán is felvázolta. Az oktatási tárca vezetője reformját rögtön megszüntetésekkel kezdené: az egyházi intézményeket támadva iskolabezárásokat vetített előre. Úgy fogalmazott, hogy az adófizetők forintjaiból nem fognak két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.

A miniszter közölte, hogy az egyházi iskolák úgy maradhatnak fenn, ha roma gyermekeket is felvesznek.

Lannert Judit nem először beszél iskolabezárásokról: egy podcastben arról értekezett, hogy jövő oktatásának kulcsa a kis iskolák megszüntetése. Legutóbb a hat és nyolc osztályos gimnáziumokat vette célba, azzal vádolta meg az intézményeket, hogy csak az elitet szolgálják ki, de tényleges eredményeket nem tudnak felmutatni.