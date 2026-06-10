Azt állítja a Hírkereső tulajdonosa, hogy kiforgatták a szavait

Néhány nappal ezelőtt maga vallotta be a HVG-nek, hogy szándékosan nyomta le a jobboldali sajtót és emelte fel többek között a Tisza Párt házi-médiáját a kormányváltás érdekében. Holló Gábor a HVG-interjúban úgy fogalmazott, hogy portálján lenyomta a jobboldali híreket, a tiszás médiumok megjelenését pedig feltekerte. Az általa támogatott tiszás politikusok továbbra is hallgatnak az üzletember támogatásáról.

Ezzel szemben most egy közleményt adott ki a médiamilliárdos, amelyben azzal védekezik, hogy nem a jobboldali médiára, hanem kizárólag a dezinformációra és annak is a terjedésének sebességére gyakoroltak hatást. A Hírkereső tulajdonosa ezt nevezi „propagandahíreknek” az interjúban. Holló most visszakozik és azt állítja, hogy ez nem azt jelentette, hogy a Hírkeresőn ne jelentek volna meg ezek a tartalmak, hanem az algoritmus változtatásával pusztán lassították az álhírek terjedését a saját oldalukon, így áttételesen a közösségi médiában. Az üzletember arra hivatkozik, hogy ezzel a céljuk nem valamelyik politikai oldal vagy párt híreinek elnyomása volt, hanem az igazságosság, az egyenlő feltételek biztosítása és a „hallgattassék meg a másik fél is-elv” érvényesítése volt.

A HVG-interjúban azonban arról beszélt, hogy úgy irányította a hírpiacot, hogy az kedvezzen Magyar Péteréknek, ugyanis beismerte, hogy korábban Márki-Zay Péter mögé is beállt. Úgy fogalmazott, akkor jött rá, hogy tennie kell valamit, és úgy döntött, belenyúl abba, hogy az oldalain a hírek milyen súllyal jelennek meg. Így hát 2022 óta 200 héten keresztül, heti fél százalékkal súlyozta le a jobboldali médiumok megjelenését - rántotta le a leplet módszeréről.

De arra is fény derült, hogy a médiamilliárdos anyagilag is támogatta Magyar Péter pártját. A HVG-nek elárulta: elsősorban nem pénzt adott, hanem például közvélemény-kutatásokat finanszírozott, tehát 50 millió forintot szánt a Tisza Párt győzelmére. Sőt, Holló Gábor a Tisza Párt pest vármegyei jelöltjeit is támogatta, mivel ő is oda kötődik: egyik ingatlana Albertirsán található. Az üzletember a 12-es, 13-as és 14-es választókerületben induló tiszások, Polgár György, Hende Máté és Muhari Gergely kampányát patronálta. Nem meglepő módon mindhárman megnyerték körzetüket.