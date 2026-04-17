Jogállam vagy diktátum? Magyar Péter fenyegetéssel indítja az új korszakot

A politikai türelmetlenség iskolapéldája, ahogy Magyar Péter máris a tisztogatás eszközéhez nyúlna az államapparátusban. A jogállamiság önjelölt bajnoka számára a független intézmények csak addig értékesek, amíg az ő kottájából játszanak. Aki a választás másnapján már lemondásokat követel, az nem reformot akar, hanem totális kontrollt.

A gőgös fellépés mögött a hatalmi vágy és a szakmai alázat teljes hiánya feszül. A stabilitás helyett a káosz ígérete érkezett meg a kapukhoz.