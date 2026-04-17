Magyar Péter elárulta, mi lenne az első dolga a HírTV-vel

Bámulatos ez a mentális akrobatika, ahogy Magyar Péter a sajtószabadság önjelölt lovagjaként a demokratikus pluralizmus ellen fordul. A HírTV elleni nyílt fenyegetés a gyengeség és a politikai gőg tiszta desztillátuma: aki nem bírja a mikrofont, az a hatalmat sem bírná.

A bezárással való viccelődés valójában egy vágyvezérelt cenzúra, ahol a kérdés a bűn, a válasz pedig a hallgatás. A Tisza Párt vezére szerint a demokrácia ott ér véget, ahol az ő kényelme kezdődik.