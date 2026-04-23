Még át sem vették a hatalmat, de már LMBTQ-tévét alapítanak

Az LMBTQ propaganda és a politikai bosszúszomj kettőse határozza meg az új formációk háttéralkuit, miközben a brüsszeli kettős mérce látványosabb, mint valaha. Manfred Weber és az európai elit a lengyel mintát követve azonnal leállítaná a hetes cikkely szerinti eljárást, bizonyítva, hogy a jogállamiság csak egy gumicsont, amit akkor rángatnak elő, ha nem az ő embereik ülnek a bársonyszékben.

Ez a politikai amnesztia előrevetíti, hogy az "új demokrácia" valójában egy kivételezettekből álló zárt kör játéka lesz, ahol a szabályok csak az ellenségre vonatkoznak. A liberális radikalizálódás jelei már most is látszanak: a szavak szintjén hirdetett tolerancia pillanatok alatt csapott át kirekesztő gyűlöletbe és fizikai fenyegetőzésbe. A kulturális diktátum első hírnöke, az induló tematikus tévécsatorna pedig azt mutatja, hogy a társadalmi érzékenyítés fontosabb cél, mint a valódi kormányzati munka elvégzése.