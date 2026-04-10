Megállt az élet a királyok városában: Orbán Viktor sorsdöntő bejelentésre készül?

A miniszterelnöki országjárás utolsó előtti állomásához érkezett: Orbán Viktor ma este 18 órától Székesfehérváron, a Városház téren találkozik a választókkal, ahol a nemzeti stabilitás és a béke megőrzése a központi téma a vasárnapi sorsdöntő szavazás előtt.
A Városház téren összegyűlt tömeg előtt a miniszterelnök világossá tette, hogy a stabilitás megőrzése az egyetlen garancia arra, hogy Magyarország elkerülje az európai háborús örvényt. Miközben Adorján Kira a helyszínről a felfokozott hangulatról és a választói elkötelezettségről tudósít, a mozgósítás ereje azt jelzi, hogy a polgárok nem kérnek a brüsszeli kísérletezésből.