Megállt az élet a királyok városában: Orbán Viktor sorsdöntő bejelentésre készül?

A sorsdöntő vasárnapi szavazás előtt Székesfehérvár válik a nemzeti ellenállás és az egység központjává, ahol az országjárás keretében Orbán Viktor a nemzeti szuverenitás és a családok védelmének fontosságát hangsúlyozza.

A Városház téren összegyűlt tömeg előtt a miniszterelnök világossá tette, hogy a stabilitás megőrzése az egyetlen garancia arra, hogy Magyarország elkerülje az európai háborús örvényt. Miközben Adorján Kira a helyszínről a felfokozott hangulatról és a választói elkötelezettségről tudósít, a mozgósítás ereje azt jelzi, hogy a polgárok nem kérnek a brüsszeli kísérletezésből.