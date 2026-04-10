Orbán Viktor Székesfehérváron: „Mi vagyunk a hangos többség”

A székesfehérvári országjárás során Orbán Viktor kiemelte, hogy a koronázóváros mindig szimbolikus és szerencsehozó helyszín a Fidesz számára a kampány finisében. A Városház teret teljesen megtöltő tömeg előtt a miniszterelnök kifejtette, hogy a választás kimenetele szempontjából kulcsfontosságú a nemzeti szuverenitás védelme és a határon túli magyarok támogatása is.

Míg Európa egyes részei a konfliktus eszkalációjában érdekeltek, a magyar kormány a stabilitás és a béke pártján áll, elkerülve, hogy az országot belerángassák a szomszédban zajló háborúba. A kormányfő külön köszönetet mondott a fehérváriaknak a fegyelmezett és békés kiállásért, amely éles ellentétben állt a más városokban tapasztalt provokációkkal.