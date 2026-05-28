Az orosz kormány arra utasította a vezető bankokat, köztük a szövetségi tartalékbankot is , hogy maguknak kell lelőniük az ukrán drónokat, és vállalniuk kell a költségeket. Mindez akkor történik, amikor Moszkva küzd a hatalmas területének kulcsfontosságú helyszíneinek védelmével az ukrán támadások ellen, amelyek arra kényszerítették Oroszországot, hogy egyes területeken, köztük Moszkvában is, összpontosítsa légvédelmét, ami rendkívül ritkává vagy egyáltalán nem létezik máshol.