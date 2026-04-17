Szakértők vagy statiszták? Magyar Péter „elitalakulata” máris gyanakvást kelt a választókban

A Tisza Párt parlamenti „elitalakulata” úgy vonul be az Országházba, mint egy sietve összeverbuvált statisztacsapat egy gyenge politikai thriller forgatására. Miközben a választók szakértői kormányzás ígéretét kapták, a névsor láttán inkább a politikai tapasztalatlanság süt át a sorok között.

Az ismeretlenség homályából előbukkanó arcok számára a parlament nem a szolgálat helyszíne, hanem egy kísérleti terep. A nemzeti érdek képviselete helyett a gőg dominál.