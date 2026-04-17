Szorít az idő: elképesztő összeg forog kockán Magyarország számára

Majdnem 10 és fél milliárd euró sorsa múlik azon, hogy a Tisza-kormány teljesíti-e a kampányígéretét az a Helyreállítási Alap befagyasztott pénzeinek hazahozataláról. A határidő szinte lehetetlenül szoros: az új kabinetnek augusztus végéig kell leadnia erre a tervet, az év végéig pedig is le is kell hívnia a pénzek nagy részét.

Az utolsó eurócenting hazahozzuk az uniós pénzeket. Ez volt az egyik legnagyobb kampányígérete Magyar Péternek.

Felfoghatatlanul sok pénzről, 3823 egész két tized milliárd forintról van most szó. A Helyreállítási Alap támogatási programja azonban idén augusztus végén zárul le, addig lehet benyújtani a terveket arra, mire költenék az egyes tagállamok a pénzt. A legtöbb ország 2021 óta dolgozik ezen, és hogy mennyire bonyolult az ügy, jelzi, hogy az olasz és a spanyol kabinet is igyekezett plusz időt kérni a feltételek betartására, de ezt elutasította Németország és Hollandia. Az Európai Tanács 2021 decemberében ráadásul megszavazta azt a jogszabályt, amely lehetővé tette a támogatások befagyasztását.