Tárgyalóasztalnál a pártok: körvonalazódik az új parlamenti struktúra

Május 9-én vagy 10-én tarthatják az Országgyűlés alakuló ülését - jelentette be Magyar Péter a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk delegáltjainak pénteki tanácskozásán. A parlamentbe jutott pártok már az alakuló ülés részleteiről, a tisztségviselők személyéről és a bizottsági struktúráról tárgyaltak. A tárgyaláson előkészítették az alakuló ülést, a tisztségviselők megválasztását, meghatározták az ülésrendet, valamint kialakították az Országgyűlés bizottsági rendszerét. A parlamenti tárgyalások után Magyar Péter ismertette: azt javasolták, hogy három parlamenti alelnököt adjon az ellenzék, külön-külön egyet a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk. A Tisza Párt elnöke azt is jelezte, hogy húsz bizottság felállítását javasolták, amelyek igazodnak a kormány struktúrájához.