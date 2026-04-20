Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének Magyar Péter

Forsthoffer Ágnes nem a megszokott politikai pályáról érkezik

Korábban a turisztikai ágazatban tevékenykedett, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője volt. A Forsthoffer-család Balatonfüreden és környékén több ingatlannal is rendelkezik, Tihanyban pedig saját vendégházat üzemeltettek - erről már a Magyar Nemzet ír. A lap rámutatott, hogy a család az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendű támogatásokat nyert el európai uniós pályázatokon és közbeszerzéseken, miközben a cégeik stabilan nyereségesek voltak.

Forsthoffer Ágnes korábban egy online vitában védelmébe vette Bokros Lajos programját. Arra reagált, hogy nem okolható a megszorítócsomag az 1995-98 közötti születésszám visszaeséséért. Az alelnök még azt is kifejtette, hogy Magyarország épp Bokros Lajosnak köszönheti, hogy megőrizhette a fizetőképességét, Célpont című műsorunknak azonban már mást állított.

A párt alelnöke szombaton egy közterületen tartott fórumot. Forsthoffer Ágnestől azonban hiába próbáltunk kérdezni, aktivistái és szimpatizánsai ellehetetlenítették a stáb munkáját, egy ponton pedig az önkéntesek is bekapcsolódtak, és korlátozták riporterünket a szabad mozgásában.

Korlátozott lehetőségei vannak a Tisza Pártnak a parlamenti mandátumot nyert képviselők pótlására

A Magyar Nemzet cikkéből kiderül, hogy Magyar Péternek két-két új képviselőt kellene küldenie az Európai Parlamentbe és a Fővárosi Közgyűlésbe, azonban csak azokból a politikusokból választhat, akik szerepeltek a 2024-es önkormányzati és EP-választásra összeállított listán. A lap megjegyzi, hogyha a Tisza-többségű országgyűlés nem módosít az összeférhetetlenségi szabályokon, akkor a mandátumot nyert politikusoknak, így például Tarr Zoltánnak, Bujdosó Andreának, vagy Porscher Áronnak választaniuk kell a pozíciók között.

A témában az Alapjogokért Központ elemzője, Zila János nyilatkozott Híradónknak. A szakértőtől megtudhattuk, hogy a Tisza Párt részéről milyen jelentőséggel bírnak, hogy női vezetők kerülnek magas rangú pozíciókba. Illetve szűkül a Tisza Párt mozgástere az Európai Parlamentben és a Fővárosi Közgyűlésben, hiszen több képviselő is országgyűlési képviselői mandátumot szerzet. Ez milyen kihívásokat jelentenek Magyar Péterék számára?