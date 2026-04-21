Zelenszkij már Magyar Péterrel egyezkedne az ukrán aranyról

A kijevi politikai vezetés váratlanul aktivizálta magát az ukrán aranykonvoj néven elhíresült ügyben, amelyben a magyar hatóságok korábban 27 milliárdnyi értéket foglaltak le. Volodimir Zelenszkij most a lefoglalt pénzek sorsáról indítana tárgyalást, ám a diplomáciai alku kísérlete mögött felsejlik egy vagyonvisszaszolgáltatási kérelem minden kényszeressége.

A kétes eredetű szállítmány körüli nemzetközi jogi vita rávilágít, hogy a háborús retorika néha a szimpla pénzügyi követelések eszköze is lehet.