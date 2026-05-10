A Tisza-kormány átalakíthatja a közigazgatást és a kormányhivatali rendszert

A Tisza-kormány közigazgatási tervei homályosak. Tarnai Richárd leköszönő főispán szerint az egyablakos kormányhivatalok szétverése olyan lenne, mintha a jól felszerelt modern konyhából visszaküldenék a szakácsot a tábortűzhöz főzni.

Míg a jelenlegi rendszer gyors és költséghatékony volt, a 2010 előtti struktúra visszahozatala drágító és lassító hatású. Úgy tűnik, a reform jelszava alatt a hatalom épp azt a fogaskereket akarja kicserélni, ami eddig olajozottan forgott.