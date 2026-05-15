Egyre nagyobb nyomás alatt Keir Starmer brit miniszterelnök

Az Egyesült Királyságban tovább folytatódnak a Keir Starmer miniszterelnök leváltását célzó politikai manőverek. Csütörtökön a potenciális utódként számon tartott egészségügyi miniszter bejelentette, hogy távozik posztjáról, mert elvesztette bizalmát a kormányfőben. Egy másik esélyes, Manchester polgármestere szintén közelebb került ahhoz, hogy ringbe szálljon a pártvezetői és miniszterelnöki posztért. A brit kormányválság legfrissebb fejleményeiről londoni tudósítónk, Heckenast László küldött beszámolót.