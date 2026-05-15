NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Egyre nagyobb nyomás alatt Keir Starmer brit miniszterelnök

A brit kormányválság legfrissebb fejleményeiről londoni tudósítónk, Heckenast László küldött beszámolót.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Az Egyesült Királyságban tovább folytatódnak a Keir Starmer miniszterelnök leváltását célzó politikai manőverek. Csütörtökön a potenciális utódként számon tartott egészségügyi miniszter bejelentette, hogy távozik posztjáról, mert elvesztette bizalmát a kormányfőben. Egy másik esélyes, Manchester polgármestere szintén közelebb került ahhoz, hogy ringbe szálljon a pártvezetői és miniszterelnöki posztért. A brit kormányválság legfrissebb fejleményeiről londoni tudósítónk, Heckenast László küldött beszámolót.

 

Továbbiak a témában