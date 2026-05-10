Színes tavaszi programokkal várta a látogatókat Zalaegerszeg

A tavaszi időszakban Zalaegerszeg igazi közösségi élményeket kínál a helyieknek és az idelátogatóknak egyaránt. A helyi vállalkozók összefogásának köszönhetően idén már tizenötödik alkalommal nyitotta meg kapuit a népszerű Sörfesztivál, amely felhőtlen kikapcsolódást és mini vidámparkot is nyújt a családoknak. Ezzel párhuzamosan a negyedik Palántafesztivál is várta az érdeklődőket a piacon, ahol a természetközeli életmód szerelmesei találhatták meg számításukat.

Ezek a nagyszerű, hiánypótló zalaegerszegi programok nemcsak a kulturális és gasztro élmények sorát bővítik, hanem a hagyományőrző kézműves foglalkozások és a szakmai tanácsadások révén a közösségépítést is kiválóan szolgálják, így minden korosztály megtalálhatta a számára legkedvesebb tavaszi elfoglaltságot.