Bayer Zsolték szerint elég a szómágiából és a kormánypárti szavazók megbélyegzéséből

Bayer Zsolt arra figyelmeztetett, hogy a kormánypárti szavazók megbélyegzése – a „maffiaállam” és hasonló kifejezések használatával – egy olyan tudatos stratégia része, ami ellen határozottan küzdeni kell. Gajdics Ottó a politikai fordulatok mögött meghúzódó opportunizmust emelte ki, rámutatva, hogy az érintettek korábban egészen más pozícióból beszéltek, míg Huth Gergely az Alkotmánybíróság és a köztársasági elnök elleni támadások jogellenes és alapvető jogokat sértő jellegére hívta fel a figyelmet. Végül Néző László történelmi párhuzamokat vont, emlékeztetve arra, hogy a társadalmi csoportok kollektív bűnössé nyilvánítása a múlt legvészterhesebb korszakaiból jól ismert módszer, amelyet a társadalom többségének határozottan el kell utasítania.

A teljes adás megtekinthető vasárnap 19 óra 10 perctől a HírTV műsorán.