Már több mint hatvan esettel foglalkozott a Védvonal

Havasi Bertalan elmondta, hogy a politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptak híreket: a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt korábbi segítőik öngyilkosságot követtek el, ezeket az ügyeket a hatóságok vizsgálják. A Védvonal személyesen is elérhető Budapesten a Polgárok Házában.

Eddig két öngyilkosság és több tucat interneten megvalósuló zaklatás a mérlege annak a verbális erőszakon nyugvó politizálásnak, amit a Tisza Párt és annak vezetője zúdított az országra - reagált Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezető-helyettese hozzátette, hogy az aljas hergelés, a rengeteg hazugság, a megfélemlítés és a provokációk kultúrájának kiépítése a kormányzat egyetlen kézzelfogható eredménye.

Már 60 bejelentéssel foglalkozott a Fidesz Védvonala, a témában Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője nyilatkozott: