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Már több mint hatvan esettel foglalkozott a Védvonal

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében azt írta, hogy az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól, míg a másik körbe a kormányzati, közigazgatási szektorban megkezdett tisztogatások áldozatai tartoznak.

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Havasi Bertalan elmondta, hogy a politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptak híreket: a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt korábbi segítőik öngyilkosságot követtek el, ezeket az ügyeket a hatóságok vizsgálják. A Védvonal személyesen is elérhető Budapesten a Polgárok Házában.

Eddig két öngyilkosság és több tucat interneten megvalósuló zaklatás a mérlege annak a verbális erőszakon nyugvó politizálásnak, amit a Tisza Párt és annak vezetője zúdított az országra - reagált Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezető-helyettese hozzátette, hogy az aljas hergelés, a rengeteg hazugság, a megfélemlítés és a provokációk kultúrájának kiépítése a kormányzat egyetlen kézzelfogható eredménye. 

Már 60 bejelentéssel foglalkozott a Fidesz Védvonala, a témában Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője nyilatkozott:

  1. Milyen panaszokkal, sérelmekkel és milyen gyakorisággal keresik fel a Védvonalat a Fidesz szimpatizánsai?
  2. A választások után két korábbi aktivista is öngyilkosságot követett el. Hogyan próbálnak meg fellépni annak érdekében, hogy többé ne történjen hasonló eset? 

 

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