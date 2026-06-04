Így köszöntik Kaposváron az újszülötteket

Kaposváron már húsz éve különleges módon köszöntik az újszülötteket: a Városliget bronzból készült Életfáira kerülnek fel a gyermekek nevei és születési dátumai.

Húsz évvel ezelőtt még facsemetéket ültettek a kaposvári újszülöttek tiszteletére a Városligetben és a Béke parkban. Idővel azonban elfogytak a faültetésre alkalmas területek, ezért az önkormányzat egy különleges megoldást választott: felkérték Gera Katalin szobrászművészt, hogy készítsen egy bronzból készült Életfát, amelyen a Kaposváron született gyermekek neve és születési dátuma is helyet kaphat.