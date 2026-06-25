Egyre több települést érint a vízkorlátozás

A rendkívüli hőség miatt vízhiány alakult ki Ráckevén és több környező településen is. A nyári kánikulában ugyanis sokan locsolják kertjeiket, töltik fel medencéiket és több vizet használnak a mindennapokban is. Valaki saját kútjából nyeri a vizet, de van, aki kénytelen ásványvízzel pótolni a hiányzó mennyiséget. Akadt olyan ráckevei lakos is, aki szerint az odaérkező nyaralók fogyasztása is hozzájárult a vízhiányhoz.

A DAKÖV közleménye szerint a hirtelen megugró fogyasztás olyan mértékű terhelést jelent a hálózatnak, amely már veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást. A figyelmeztetés elsősorban Ráckevét érinti, de Dömsödön és Szigetbecsén is hasonló problémáktól tartanak. Szigetbecse polgármestere közleményben reagált megkeresésünkre: felhívták a lakosság figyelmét a takarékos vízhasználatra, ugyanis szombat este több órán át alig volt víz a településen, a vízhiány pedig az üdülőövezeteket is érintette.

25 zalai településen szintén vízkorlátozást rendeltek el, ugyanis a megnövekedett vízfogyasztás komoly terhelést jelent a térség vízellátó rendszerére - mondta a Zalavíz Zrt. üzemeltetési igazgatója. A szolgáltató tájékoztatása szerint a vízkorlátozás értelmében tilos tömlővel locsolni, gépjárművet mosni, udvart vagy járdát tisztítani az érintett zalai településeken.