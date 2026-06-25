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Magyar Péter börtönnel fenyegette meg Pócs Jánost

A kormányfő börtönnel fenyegette meg Pócs Jánost, amikor öccse, Magyar Márton botrányairól kérdezték a kormányszóvivői sajtótájékoztatón.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Frissítve: 4 órája
  • Forrás: HírTV
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A miniszterelnök azt mondta, hogy erről a témáról nem volt szó a kormányülésen, majd fenyegetőzni kezdett.

Pócs Jánossal legyen szíves egyeztetni, amíg még szabadlábon van.

- zárta rövidre a témát Magyar Péter.

 

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