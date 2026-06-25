Magyar Péter börtönnel fenyegette meg Pócs Jánost

A miniszterelnök azt mondta, hogy erről a témáról nem volt szó a kormányülésen, majd fenyegetőzni kezdett.
Pócs Jánossal legyen szíves egyeztetni, amíg még szabadlábon van.
- zárta rövidre a témát Magyar Péter.
A kormányfő börtönnel fenyegette meg Pócs Jánost, amikor öccse, Magyar Márton botrányairól kérdezték a kormányszóvivői sajtótájékoztatón.
A miniszterelnök azt mondta, hogy erről a témáról nem volt szó a kormányülésen, majd fenyegetőzni kezdett.
Pócs Jánossal legyen szíves egyeztetni, amíg még szabadlábon van.
- zárta rövidre a témát Magyar Péter.