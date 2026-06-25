Melegrekordok dőlnek meg, több helyen is a legmagasabb fokú riasztás van érvényben

Franciaországban 40 fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála. Az ország északnyugati részén mintegy 68 000 lakás maradt áram nélkül, a forróságot ugyanis az elektromos hálózat sem bírja. A hőség következményeként megnőtt a halálesetek száma is. Információk szerint legkevesebb 50 ember halála hozható összefüggésbe a hőséggel, két kisgyermek pedig azért halt meg, mert szüleik egy felforrósodott autóban hagyták őket. De nem csak Franciaországban történtek tragikus halálesetek a hőség miatt.

Olaszországban eddig legkevesebb kilencen haltak meg a kánikula miatt. Az Egészségügyi Minisztérium pedig már több nagyvárosra is kiterjesztette a vörös riasztást. A rendkívüli forróság miatt ráadásul az áramfogyasztás is megugrott. Az ország villamosenergia-fogyasztása megközelítette a kritikus szintet, emiatt pedig több nagyvárosban is áramkimaradások nehezítik a lakosság mindennapjait.

Az Egyesült Királyságban fellocsolt udvaron játszanak a gyerekek egy iskolában. A nevelők vizes játékokkal igyekeznek számukra elviselhetőbbé tenni a forróságot a tanítási szünetekben. A hőség miatt Angliában és Walesben mintegy 1000 iskola zárt be vagy rövidítette le a tanítási idejét. A hatóságok arról számoltak be, hogy a hőhullám alatt a szokásosnál kevesebb diák jelent meg az iskolákban, sok szülő ugyanis inkább otthon tartotta gyermekét.