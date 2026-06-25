Magyar Péter a Legfőbb Ügyészséget sürgeti az ukrán aranykonvoj ügyében

Még március 5-én csaptak le a TEK munkatársai az úgynevezett aranykonvojra. A furgonokban összesen 40 millió dollárt, 35 millió euró készpénzt, és 9 kilogramm aranyat találtak. A hatóság emberei az M0-s autópálya egyik benzinkútjánál kapcsolták le a pénzszállítókat, amelyek Magyarországon keresztül haladt Ausztriából Ukrajna irányába. A járművekben 7 ukrán állampolgár, köztük egy volt titkosszolgálati tábornok is utazott. Akkor a NAV pénzmosás gyanújával indított nyomozást az ügyben, amit egy volt ukrán képviselő is megerősített. Ihor Moszijcsuk szerint azért szállították a pénzt Európán keresztül, hogy tisztára mossák azt.

Magyar Péter még június 16-án rendelt el belső vizsgálatot az ügyben a NAV-nál, a Terrorelhárítási Központnál, illetve az érintett szolgálatoknál. A miniszterelnök már akkor is felszólította a legfőbb ügyészt, hogy minél hamarabb szólaljon meg. A Legfőbb Ügyészség június 17-én egy közleményt adott ki az ügyben. Azt írták, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyorsan megteszik a szükséges lépéseket, kivizsgálják az ügyet, és később részletes tájékoztatást ad az eredményekről.

Magyar Péter csütörtök délután három óráig adott határidőt a legfőbb ügyésznek, hogy számoljon be az úgynevezett aranykonvoj-ügyről. A miniszterelnök azt ígérte, amennyiben Nagy Bálint Gábor nem számol be az ügy fejleményeiről, akkor három óra után ő fog megosztani pár rendelkezésére álló információt. A Legfőbb Ügyészség három óra előtt pedig reagált is Magyar Péter kijelentéseire. Közleményükben azt írták, hogy az ügy valójában két önálló nyomozást igényel: az egyik pénzmosás gyanúja miatt folyik az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján, a másik vizsgálat pedig az elfogás során történt esetleges visszaélések miatt. A legfőbb ügyész Magyar Péternek is üzent: a közleményben hangsúlyozta, hogy az ügyészség az igazságszolgáltatás független közreműködője, így a kormány utasítást részére nem adhat.

A kormányfő csütörtök délután már mentegetőzni kezdett: azt állította, hogy semmire sem utasította a legfőbb ügyészt. Magyar Péter ugyanakkor továbbra is azt kifogásolta, hogy az aranykonvoj ügyének kivizsgálása nem halad.