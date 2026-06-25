Magyar Péter személyesen a Velencei Bizottság elnökét hívta meg Magyarországra

Magyar Péter hétfőn a Velencei Bizottság tervezett látogatásáról magyarázkodott. A miniszterelnök akkor azt állította, hogy a szervezet nem érkezik Magyarországra, nem sokkal később pedig kiderült, hogy ennek pont a Tisza-kabinet az oka, ugyanis a magyar kormány nem fogadja a testületet.

Sulyok Tamás pár héttel ezelőtt fordult a Velencei Bizottsághoz, majd az Alkotmánybírósághoz azzal a kérdéssel, hogy lehetséges-e a személyre szabott Alaptörvény-módosítás. Magyar Péter ugyanis a választások óta több alkalommal is megfenyegette a köztársasági elnököt arra felszólítva, hogy mondjon le. A miniszterelnök május 31-ét jelölte meg végleges határidőként az államfő számára, aki azonban kijelentette, hogy nem mond le hivataláról.

Magyar Péter csütörtökön már visszavonulót fújt, és bejelentette, hogy mégis fogadják a testületet. Azt is elmondta, hogy ha Sulyok Tamás nem írja alá saját felmentését, akkor megfosztási eljárást indítanak ellene.

Elindult Magyarországon a Magyar Péter féle önkényuralom kiépítése, erre bizonyíték az Alaptörvény-módosítás is - erről már Németh Balázs országgyűlési képviselő beszélt.