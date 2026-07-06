Alaptörvény-módosítás: tüntetést hirdetett Gulyás Gergely

Csütörtökön este hat órától tüntetést tartanak a Sándor-palotánál az alaptörvény módosítása ellen- jelentette be a Fidesz frakcióvezetője. A kormány tervei kapcsán közölte, hogy soha senki nem élt vissza ilyen módon az alkotmányozó többséggel. Az ellenzéki politikus normális eljárásrenddel ellentétesnek titulálta, hogy a kormánytöbbség nyolc nap alatt le akarja zárni a teljes vitát.

A frakcióvezető úgy véli, a javaslat több ponton is korlátozná a választójogot, valamint az Alkotmánybíróság működését is átalakítaná. Gulyás Gergely bejelentette: utcára vonulnak hogy tiltakozzanak a tervezet ellen.