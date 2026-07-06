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Csütörtökön tüntetést szerveznek a Sándor-palota előtt

Gulyás Gergely és Rétvári Bence frakcióvezetők több téma mellett az Orbán Viktor közösségi oldalán is olvasható csütörtöki tüntetésről is beszéltek a sajtótájékoztatón.

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  • Forrás: HírTV
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Orbán Viktor facebookos oldalán így fogalmazott: "A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk! Tüntetés: csütörtök, 18 óra, a Sándor palota előtt."

 

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