Csütörtökön tüntetést szerveznek a Sándor-palota előtt

Orbán Viktor facebookos oldalán így fogalmazott: "A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk! Tüntetés: csütörtök, 18 óra, a Sándor palota előtt."
Gulyás Gergely és Rétvári Bence frakcióvezetők több téma mellett az Orbán Viktor közösségi oldalán is olvasható csütörtöki tüntetésről is beszéltek a sajtótájékoztatón.
Orbán Viktor facebookos oldalán így fogalmazott: "A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk! Tüntetés: csütörtök, 18 óra, a Sándor palota előtt."