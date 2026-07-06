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Bihari azt állítja nem fenyegette meg a polgármestereket, csak jó tanácsnak szánta, amit mondott

A témáról Zila János politikai elemző mondott kommentárt.

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  • Forrás: HírTV
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Magyarázkodásba kezdett a polgármestereket fenyegető Tiszás országgyűlési képviselő. Bihari Zoltán egy felvételen azt mondja a térsége település-vezetőinek, hogy kössenek vádalkut. Most Bihari azt állítja: ezt igazából csak jó tanácsnak szánta.

 

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