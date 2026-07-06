Semjén Zsolt rágalmazási ügye: bíróság elé került négy ismert közszereplő

A vádlottak padjára kerültek Semjén Zsolt rágalmazói. Tordai Bence és Szabó Tímea, a Párbeszéd korábbi országgyűlési képviselői, valamint Somogyi András balliberális humorista is a bíróság elé került, amiért a volt miniszterelnök-helyettest összefüggésbe hozták az úgynevezett a „Zsolti bácsi”-üggyel. Szabó Tímea a meghallgatása előtt mentegetőzni próbált. Azzal védekezett, hogy ő sohasem Zsolti bácsizott. Tette mindezt úgy hogy több parlamenti felvétel is ennek az ellenkezőjét bizonyítja.

Semjén Zsoltot, a KDNP elnökét igyekezett pedofil vádakkal lejáratni tavaly a baloldali sajtó és az akkori ellenzék. Azt állították, hogy a Szőlő utcai javítóintézetből fiatal fiúkat és lányokat szállítottak magas rangú akkori kormánypárti politikusoknak.