Vándortáborok: kaland, természet és életre szóló élmények

Tizenkét útvonalon, több ezer diák vesz részt idén is az Aktív Magyarország által támogatott vándortáborokban. A fiatalok erdei, kerékpáros, vízi vagy zarándok típusok közül választhatnak. A program küldetése, hogy minél több fiatal szerezzen ismereteket és tapasztalatokat a magyar tájakról, folyókról és erdőkről, és azt is megtanulják, hogyan lehet környezetkímélő módon táborozni.

A vándortábor program célja a sport és a természetjárás, valamint az egészség- és környezettudatos életmód támogatása a fiatalok körében. Lényege, hogy egy adott útvonalat több állomás elérése során ismerjenek meg a résztvevők. Az erdei vándortábor 63 kilométeres bükki útvonalán az Egererdő Zrt. munkatársai segítik a csoportokat.

A vándortáborok 9 éves fennállásuk óta töretlen népszerűségnek örvendenek. Amellett, hogy a résztvevők új területeket ismerhetnek meg, életre szóló barátságok is köttetnek.