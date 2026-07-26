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Tömegbe hajtott egy férfi a berlini Pride-on

Iszlamista hátterű férfit keresnek a Pride-on történt halálos gázolás miatt.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Kisbusszal hajtott a tömegbe egy iszlamista férfi a berlini Pride-on. Egy nő meghalt, tizenhatan megsérültek, közülük többen életveszélyesen. A rendőrség 21 éves, iszlamista körökből ismert, Abdul B.-ként azonosított férfit keres, miközben vizsgálják a támadás pontos hátterét. 

A német kormány egyik szóvivője azt közölte, hogy Friedrich Merz német kancellárt haladéktalanul értesítették a történtekről, aki köszönetét fejezte ki a mentőszolgálatoknak és kijelentette, hogy különös hangsúlyt fektetnek a szörnyű tett felderítésére és megbüntetésére.

 

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