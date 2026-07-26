Tömegbe hajtott egy férfi a berlini Pride-on

Kisbusszal hajtott a tömegbe egy iszlamista férfi a berlini Pride-on. Egy nő meghalt, tizenhatan megsérültek, közülük többen életveszélyesen. A rendőrség 21 éves, iszlamista körökből ismert, Abdul B.-ként azonosított férfit keres, miközben vizsgálják a támadás pontos hátterét.

A német kormány egyik szóvivője azt közölte, hogy Friedrich Merz német kancellárt haladéktalanul értesítették a történtekről, aki köszönetét fejezte ki a mentőszolgálatoknak és kijelentette, hogy különös hangsúlyt fektetnek a szörnyű tett felderítésére és megbüntetésére.