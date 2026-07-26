Meloni-kormány: a 14 éves bűnelkövetőknek is felelniük kell tetteikért

Megelégelte az olasz kormány a fiatalkorú bűnözést. Ezért szigorított a szabályokon: az új intézkedések értelmében már a 14 éves elkövetők is börtönbe kerülhetnek. A kormány szerint: aki 14 évesen rendőrökre támad, rabol vagy más súlyos bűncselekményt követ el, annak vállalnia kell a felelősséget a tetteiért.

Szigorodnak a fiatalkorúak büntethetőségére vonatkozó szabályok Olaszországban. Giorgia Meloni kormánya ugyanis megelégelte, hogy a kiskorú elkövetők, akik döntő többségében afrikai hátterűen az életkoruk miatt elkerülhették a felelősségre vonást.

Az új törvény célja, hogy világossá tegye: aki bűncselekményt követ el, annak a korától függetlenül felelnie kell a tetteiért.

Az igazságügyi miniszter szerint a jelenlegi büntethetőségi korhatár nem volt elég visszatartó erejű. Az új rendszerben a fiatalkorúakkal szemben is automatikusan megindul az eljárás. A baloldal azonnal össztüzet is zúdított a rendelkezésre. Azt állítják: mindez csak a következő választás kampányának a része. A kormány így próbál szavazókat szerezni.