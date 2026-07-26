Orbán Viktor: A káosz idején felértékelődik a rutin és a higgadtság

Ha nem indul be a gazdasági kormányzás, bekövetkezhet Magyarország ötödik kifosztása - mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke arra figyelmeztetett, hogy a Tisza-kormány megszorításokra készül, Brüsszel irányításával. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a káoszban és zűrzavarban felértékelődik a rutin és a higgadtság. Hangsúlyozta: 2010-ben a választók többsége nem szimpátia, hanem szakértelem alapján támogatta a Fidesz-KDNP-t.

A Fidesz elnöke hozzátette: a magyar fiatalok most fogják először megtapasztalni, hogy egy európai nyomvonalon haladó gazdaságpolitika veszélyes lehet. Orbán Viktor hozzátette: a magyar kormányon kívül az egész világ arra számít, hogy hamarosan nem lehet majd alacsonyan tartani az árakat.

Szűcs Gábor azonban emlékeztetett: az Orbán-kormány tett azért, hogy megfékezze az árakat.