Bayer show – Szűcs Gábor: Ez tényleg az ÁVH-s szint!

Az adásban Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője többek között így fogalmazott: ,,Le kell tagadnia a múltját. Le kell tagadnia azt, hogy ő Tusványoson az első sorban tapsolt Orbán Viktornak, le kell tagadnia azt, hogy milyen SMS-eket írt azoknak a szervezeteknek a vezetőinek, akiket most megpróbál ellehetetleníteni, bezárni, meg az ahol dolgozókat szidja, hogy ott dolgoztak. Neki ezt mindet le kell tagadnia. Hát ez, nem tudom, hogy az ő lelke milyen állapotban van, csak tippelni tudnék, de az biztos, hogy ez minden normális embernek egy komoly lelki megerőltetés lehet."

A képviselő hozzátette: ,,Amikor szavazás van, hogy milyen jogszabályokról szavaznak, az viszont félelmetes. Tehát amikor a Helsinki Bizottság, ugye fideszes elhajlással nem vádolható, amikor a Helsinki Bizottság, igazi Soros szervezet, a 444-en elemzésben foglalja össze, hogy mennyire abszurd és jogállamellenes az a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, amit fel akarnak állítani vagy annak a jogkörei, azt akkor mindannyian el tudjuk képzelni, hogy valójában mennyire durva. Ez tényleg az ÁVH-s szint!"