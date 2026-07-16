Gazdátlan főváros és belső válság a kormányban: bizottságokkal takargatott alkalmatlanság

A hazai közállapotok drámai kettősségét hozta a hét. Miközben a gazdátlan Rákosrendező környékét ellepték a drogosok, a főváros vezetése a rendteremtés helyett látszatintézkedésként csupán egy bizottságot hozott létre.

A közbiztonsági válság mellett a Tisza-kormány belső káosza is szintet lépett: az új választási törvényükkel kapcsolatban a bal és a jobb kéz sem tudja, mit csinál a másik. A miniszterelnök a felelősségvállalás helyett inkább a Fidesz-KDNP széteséséről ábrándozik. Erről is beszélgetünk Latorcai Csaba vendégünkkel.